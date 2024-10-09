Eski eşi ile annesini darp etti: Kendisinin şiddete uğradığını iddia etti!

EMNİYET AÇIKLAMA YAPTI

Olayla ilgili Ahlat Emniyet Müdürlüğü yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şöyle denildi: "07.10.2024 günü 112 Çağrı hattından gelen Aile İçi Darp-Cebir ihbarına istinaden, Ahlat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Erkizan Mahallesi'nde yer alan adrese ivedilik ile intikal edilmiş, S.G. isimli kadın şahsın yatar vaziyette olduğu ve burun kısmından kan geldiği, Ö.G. isimli kadın şahsın ise 112 ekiplerince ayakta tedavisinin yapıldığı görülmüş, bahse konu şahısların E.K. isimli şahıs tarafından darbedildiği, E.K. isimli şahsın Ö.G. isimli şahsın eski eşi olduğu, 8 ay önce boşanma işlemlerinin gerçekleştiği anlaşılmıştır. S.G. ve Ö.G. isimli şahısların 112 marifetiyle Ahlat Devlet Hastanesi'ne, akabinde Tatvan Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği, yapılan tetkikler sonucunda herhangi bir hayati tehlikelerinin bulunmadığı, basit tıbbi müdahale ile giderilebilir raporu sonrası bahse konu şahısların taburcu edildiği öğrenilmiştir. Müşteki-şüpheli E.K. isimli şahıs eski eşi Ö.G ve eski kayınvalidesi S.G tarafından darbedildiği iddiası ile polis merkezi amirliğine şikayet amacıyla intikal etmiş, E.K. isimli şahsın basit tıbbi müdahale ile giderilebilir raporu akabinde 'Kasten yaralama, tehdit ve hakaret' suçlamalarından ifadesi alınarak, savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştır. E.K. ve S.G. isimli şahısların 08.10.2024 günü ifadeleri alınmış, konunun düğünlerinde takılan altınların paylaşımından kaynaklı gerçekleştiği bilgisi edinilmiş olup tarafların karşılıklı olarak birbirlerinden davacı ve şikayetçi olmaları üzerine Ö.G. ve S.G. isimli kadın şahıslara 'Koruyucu ve Önleyici Tedbir Kararı' verilmiştir."