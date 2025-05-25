Eski eşi tarafından katledilmişti: 3 çocuk annesi kadına acı veda!

Olay, dün akşam Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nın girişindeki bir büfede meydana gelmişti. Emekli polis memuru Recep Ç. (54), 3 yıl önce boşandığı Esengül Kaya'nın (48) çalıştığı büfeye gelerek tabancayla vurup kaçmıştı. Esengül Kaya hayatını kaybederken, kaçan şüpheli jandarmanın dur ihtarı üzerine intihara teşebbüs etmişti. Hastaneye kaldırılan şüphelinin hayatı tehlikesi devam ediyor.
SON YOLCUĞUNA UĞURLANDI
Olay yerinde hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Esengül Kaya, bugün Kozan ilçesinde dualarla son yolcuğuna uğurlandı. Kozan Asri Mezarlığı'nda ikindi namazı öncesi kılınan cenaze namazının ardından defnedilen Esengül Kaya'nın ailesi taziyeleri kabul etti.