Haberler Yaşam Haberleri Eski eşi tarafından katledilmişti: 3 çocuk annesi kadına acı veda!
Giriş Tarihi: 25.5.2025 19:28

Eski eşi tarafından katledilmişti: 3 çocuk annesi kadına acı veda!

Adana'da 54 yaşındaki Recep Ç., 3 yıl önce boşandığı 48 yaşındaki Esengül Kaya’yı silahla vurarak katletmişti. Saldırgan daha sonra aynı silahla intihara teşebbüs ederken, 3 çocuk annesi yakınlarının gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

İHA
Eski eşi tarafından katledilmişti: 3 çocuk annesi kadına acı veda!

Olay, dün akşam Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nın girişindeki bir büfede meydana gelmişti. Emekli polis memuru Recep Ç. (54), 3 yıl önce boşandığı Esengül Kaya'nın (48) çalıştığı büfeye gelerek tabancayla vurup kaçmıştı. Esengül Kaya hayatını kaybederken, kaçan şüpheli jandarmanın dur ihtarı üzerine intihara teşebbüs etmişti. Hastaneye kaldırılan şüphelinin hayatı tehlikesi devam ediyor.

SON YOLCUĞUNA UĞURLANDI

Olay yerinde hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Esengül Kaya, bugün Kozan ilçesinde dualarla son yolcuğuna uğurlandı. Kozan Asri Mezarlığı'nda ikindi namazı öncesi kılınan cenaze namazının ardından defnedilen Esengül Kaya'nın ailesi taziyeleri kabul etti.

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Eski eşi tarafından katledilmişti: 3 çocuk annesi kadına acı veda!
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