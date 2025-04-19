Eski eşini 6 bıçak darbesiyle katletti

Pendik'te yaşayan Özbekistan uyruklu Vasılahon Usmanova, Özbekistan uyruklu eski eşi Rustom A. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay, Kaynarca Mahallesi Merdan Sokak'taki bir sitede dün saat 08.50 sıralarında meydana geldi. Eski eşinin evine gelen Rustom A., yeniden evlendiği için tartıştığı Usmanova'yı sırtından 6 kez bıçakladı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri intikal etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Usmanova, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra binadan ayrıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli, saklandığı metruk bir binada yakalanarak gözaltına alındı.