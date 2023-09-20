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Giriş Tarihi: 20.9.2023 11:30

Eski eşini bıçakla yaraladı, yanında bulunan kişiyi de öldürdü

Ankara’da boşandığı eski eşini bıçakla yaraladı yanındaki adamı ise tabanca ile vurarak öldürdü. Cinayet zanlısı Serkan Özbaş’a Mayıs ayında uzaklaştırma kararı verildiği ve kararın 3 Temmuzda sonra erdiği öğrenildi. Zanlı saklandığı gecekondu da cinayette kullandığı silahla birlikte yakalandı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Eski eşini bıçakla yaraladı, yanında bulunan kişiyi de öldürdü

Ankara'nın Keçiören ilçesi Yeşiltepe mahallesinde eski eşi Banu Satılmış'ın evine gelen Serkan Özbaş ile eşinin arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Evdeki tartışmanın büyüyerek dışarıda devam etmesi üzerine Özbaş, eski eşini bıçakla yaraladı. Satılmış'ın yanında bulunan Emre Helvacıyı ise tabancayla vurarak öldürdü. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken olay yerinden kaçan Özbaş'ın yakalanması için çalışma başlatıldı. Özbaş hakkında Mayıs ayında uzaklaştırma kararı verildiği ve kararın 3 Temmuzda sonra erdiği öğrenildi.

CİNAYET ZANLISI YAKALANDI

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden kaçan Serkan Kocabaş'ı yakalamak için çalışma başlattı. Kocabaş'ın Altındağ İlçesi'nde bir gecekondu da saklandığını belirleyen ekipler operasyon sonucunda gözaltına aldı.

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Eski eşini bıçakla yaraladı, yanında bulunan kişiyi de öldürdü
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