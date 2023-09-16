Eski eşini bıçaklayıp, erkek arkadaşını öldürdü

Olay, saat 21.00 sıralarında Yeşiltepe Mahallesi TOKİ Kuzey Ankara Konutları 64/N blokun önünde meydana geldi. Serkan Özbaş, boşandığı ve daha önce uzaklaştırma kararı alan eski eşi Banu Satılmış'ın evine gitti. Özbaş, iddiaya göre, evde Banu Satılmış'ın sevgilisi Emre Helvacı'yı görünce aralarında tartışma çıktı.

Büyüyen tartışma sokakta devam ederken, Özbaş, belindeki tabancayı Helvacı'ya doğrulttu. Özbaş, araya girmeye çalışan Satılmış'ı üzerinde bulunan bıçakla yaraladıktan sonra Helvacı'ya da tabancayla ateş etti. Helvacı vücuduna isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yığılırken, Özbaş ise olay yerinden kaçtı.