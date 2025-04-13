Eski eşini katletti, erkek arkadaşını ağır yaraladı: O cani saldırgan tutuklandı!

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Acil sağlık ekibi tarafından Ünlü ve Çalışkan ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ünlü, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Çalışkan'ın sağlık durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.