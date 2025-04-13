Haberler Yaşam Haberleri Eski eşini katletti, erkek arkadaşını ağır yaraladı: O cani saldırgan tutuklandı!
Giriş Tarihi: 13.4.2025 20:08

Eski eşini katletti, erkek arkadaşını ağır yaraladı: O cani saldırgan tutuklandı!

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 4 yıl önce boşandığı eşi 42 yaşındaki Hatice Ünlü’yü boğazını keserek katleden ve onun erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen Hasan Çalışkan’ı boğazından ve göğsünden yaralayan, Mehmet Köseoğlu işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklandı.

DHA
Eski eşini katletti, erkek arkadaşını ağır yaraladı: O cani saldırgan tutuklandı!

Kan donduran olay Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana geldi. Denizli Kocabaş Açık Cezaevi'nden izinli çıkan Mehmet Köseoğlu, 4 yıl önce boşandığı ve çocukları yüzünden sürekli tartışma yaşadığı eski eşinin yaşadığı eve gitti.


Bir süre apartmanın önünde bekleyen Köseoğlu, binadan çıkan Ünlü'nün boğazını bıçakla kesti. Ardından da Ünlü'nün yanındaki erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen Hasan Çalışkan'a saldırıp bıçakla göğsünden ve boğazından yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Acil sağlık ekibi tarafından Ünlü ve Çalışkan ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ünlü, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Çalışkan'ın sağlık durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

TUTUKLANDI

Olay yerinden kaçan Köseoğlu, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Köseoğlu'nun polisteki ifadesinde, "Çocukların eşyalarını almaya gitmiştim. O sırada onları birlikte gördüm. Tartışmaya başladık. Sonra kendimi kaybettim" dediği öğrenildi. Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Köseoğlu nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Eski eşini katletti, erkek arkadaşını ağır yaraladı: O cani saldırgan tutuklandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz