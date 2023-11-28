Eski eşini öldürüp kaçmıştı! Operasyonla yakalandı

6 günden bu yana her yerde aranan katil zanlısı eski eş, Yalova Altınova İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan takip ve ihbar üzerine, ikametine yakın bir noktada saklandığı eve düzenlenen operasyon ile yakalandı.Yalova İl Jandarma Komutanlığında tamamlanan işlemleri sonrası, zanlı Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bür Ekiplerine teslim edildi. Zanlının emniyetteki işlemleri sonrası adli mercilere sevk edilmesi bekleniyor.