Eski eşini öldürüp kaçmıştı! Operasyonla yakalandı

Körfez İlçesi Güney Mahallesi Adnan Kahveci Caddesinde meydana gelen olayda, bir dönerci dükkanının 2. katında arkadaşı ile birlikte yemek yiyen eski eşi Ajda Yatar'ı silahla öldürüp firar eden Vahyettin Polat, olay yerine geldiği araçlar firar etmişti.
6 günden bu yana her yerde aranan katil zanlısı eski eş, Yalova Altınova İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan takip ve ihbar üzerine, ikametine yakın bir noktada saklandığı eve düzenlenen operasyon ile yakalandı.Yalova İl Jandarma Komutanlığında tamamlanan işlemleri sonrası, zanlı Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bür Ekiplerine teslim edildi. Zanlının emniyetteki işlemleri sonrası adli mercilere sevk edilmesi bekleniyor.