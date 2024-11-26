Eski eşini restoranda öldüren sanık ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacak

22 Kasım 2023 tarihinde meydana gelen olayda, Ajda Yatar, arkadaşıyla birlikte restoranda yemek yediği sırada eski eşi Vahyettin P. tarafından başına dört el ateş edilerek öldürüldü. Genç kadın olay yerinde hayatını kaybederken, cinayeti işleyen Vahyettin P. geldiği araçla hızla olay yerinden uzaklaştı. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu kısa sürede Yalova'da yakalanan sanık, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili iddianame

SUSMA HAKKINI KULLANDI

10 yıl süren evliliğini 2 Kasım 2023'te bitiren 3 çocuk annesi Ajda Yatar'ın öldürülmesi ile ilgili hazırlanan iddianame Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede sanığın "Tasarlayarak boşandığı eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. Körfez Sulh Ceza Hakimliği'nde savunma yapan sanık, cinayetle ilgili susma hakkını kullandı ve kızının istismar iddialarının çözülmesini talep etti. Sanık savunmasında şu ifadeleri kullandı "Çocuğum öz dayısı tarafından istismara uğramıştır. Bununla ilgili bir yıl önce suç duyurusunda bulundum, ancak bir işlem yapılmadı. Tutuklu bulunduğum bu dosyadan önce kızımla ilgili dosyanın çözülmesini istiyorum. Bu dosya çözüldükten sonra savunmamı yapacağım. Tahliyemi talep ediyorum."

TANIK İFADELERİ

Olay sırasında Ajda Yatar ile birlikte restoranda bulunan tanık Melek E., ise iddianamede yer alan ifadesinde yaşananları şu şekilde anlattı:"Ajda ile bir yıldır samimi görüşüyoruz. Sürekli Vahyettin'in kendisini ölümle tehdit ettiğini söylüyordu. Olay günü birlikte sınava girdik ve ardından yemeğe gittik. Vahyettin, olay yerine gelerek dört el ateş etti. Bizi takip etmeden bulması mümkün değildi." Ajda Yatar'ın babası Haydar Yatar ise "Kızım, Vahyettin'in kendisini sürekli şiddet ve tehditlerle yıldırdığını söylüyordu. Vahyettin'in kızımı darp ettiğini ve zorla intihara sürüklemeye çalıştığını öğrendik. Kızım, boşandıktan sonra da takip ve tehditlere maruz kaldı. Şikayetçiyim."

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Dosya ile ilgili Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan iddianame kabul edildi. İddiananede sanık Vahyettin P.'nin cinayeti tasarlayarak işlediği, takip ve tehditleriyle olayı planlı bir şekilde gerçekleştirdiği vurgulandı. Olayla ilgili duruşmaya önümüzdeki günlerde başlanması bekleniyor.