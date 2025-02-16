Eski eşini sokak ortasında bıçakladı

Pendik'te dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda İddiaya göre bir süre önce eşinden boşanan Tuğba Alkaşı sokakta yürüdüğü sırada karşısında eski eşi çıktı. Eski eş Mustafa Seven ile bir süre konuştular ama konuşma kısa sürede kavgaya döndü. Gözü dönen eski eş eline aldığı bıçakla Tuğba Alkaşı'yı 3 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan kadın kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen ambulans ve polis ekipleri genç kadını hastaneye kaldırdı. O anlar çevredeki vatandaşın telefon kamerasına yansıdı.

GÖZALTINA ALINDI

Saldırgan Mustafa Seven'in, geçen yıl mahkeme tarafından hakkında verilen uzaklaştırma kararının süresinin dolmasının ardından bu saldırıyı gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Ayrıca, Seven'in daha önceden iki ayrı suç kaydının bulunduğu bildirildi. Olayın ardından polis ekipleri harekete geçerek Mustafa Seven'i gözaltına aldı.