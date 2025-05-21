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Giriş Tarihi: 21.5.2025 01:04

Eski eşini sokak ortasında tabancayla ayağından vurdu!

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir kadın, sokakta karşılaştığı eski eşini tabancayla ayağından vurdu. Saldırgan kadın, olay yerinde polis tarafından gözaltına alınırken, şahsın hayati tehlikesi bulunmuyor.

İHA
Eski eşini sokak ortasında tabancayla ayağından vurdu!

Olay, Ceyhan ilçesine bağlı İnönü Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen kadın ile eski eşi E.N. karşı karşıya geldi.

Yaklaşık dört ay önce yollarını ayıran çiftin arasında yükselen tansiyon, kısa sürede kontrolden çıktı. Çevredeki güvenlik kameraları, saniyeler içinde yaşananları anbean kaydetti.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Bir çocuk annesi kadın, yanında taşıdığı tabancayı çıkartarak eski eşine doğrulttu ve tetiği çekti. Tek kurşun, E.N.'nin ayağına isabet etti. Kanlar içinde kalan adam, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahsın hayati tehlikesi bulunmuyor.

Saldırgan kadın, olay yerinde polis tarafından gözaltına alındı.

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Eski eşini sokak ortasında tabancayla ayağından vurdu!
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