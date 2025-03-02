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Giriş Tarihi: 2.3.2025 23:00 Son Güncelleme: 2.3.2025 23:04

Eski eşini ve onun imam nikahlı olarak birlikte yaşadığı kişiyi vurdu

Konya’da Özgür Ç. (39) eski eşi Şüheyda Akın (37) ve imam nikahlı olarak birlikte yaşadığı ileri sürülen Faruk Öksüzoğlu’na silahlı saldırı düzeledi. Öksüzoğlu ağır şekilde yaralanırken, kaçan saldırganı yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

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Eski eşini ve onun imam nikahlı olarak birlikte yaşadığı kişiyi vurdu

Olay, saat 20.45 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi Şemsi Efendi sokaktaki bir apartmanın bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre Özgür Ç. eski eşi Şüheyda Akın ve onun imam nihaklı olarak birlikte yaşadığı ileri sürülen Faruk Öksüzoğlu'na silahlı saldırı düzeledi.

Akın bacağından Öksüzoğlu ise göğüs bölgesinden yaralanırken, şüpheli Özgür Ç. hızla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Faruk Öksüzoğlu'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Eski eşini ve onun imam nikahlı olarak birlikte yaşadığı kişiyi vurdu
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