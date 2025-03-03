Eski eşini vurdu, birlikte yaşadığı kişiyi öldürdü

Olay, dün akşam saat 20.45 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi Şemsi Efendi sokaktaki bir apartmanın bahçesinde meydana geldi.



İddiaya göre Özgür Çınar, 1 yıl önce boşandığı eski eşi Şüheyda Akın ve onun imam nikahlı olarak birlikte yaşadığı ileri sürülen Faruk Öksüzoğlu'na silahlı saldırı düzenledi. Akın bacağından Öksüzoğlu ise göğüs bölgesinden yaralanırken, şüpheli Çınar hızla olay yerinden kaçtı.

HASTANEDE ÖLDÜ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Faruk Öksüzoğlu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Şüheyda Akın'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri katil zanlısı Özgür Çınar'ı kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı. Çınar ifadesinde kızlarının annesinin yanına gittiğinde Öksüzoğlu'nun da orada bulunmasından rahatsız olduğunu olayında bu nedenle gerçekleştiğini ileri sürdü.



Özgür Çınar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.