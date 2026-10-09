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Giriş Tarihi: 09.10.2026 14:58

Eski eşinin evini yaktı, tutuklandı!

Kırıkkale’de eski eşinin ve çocuğunun yaşadığı evi ateşe verdiği iddiasıyla gözaltına alınan 35 yaşındaki U.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Eski eşinin evini yaktı, tutuklandı!
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Olay, Gündoğdu Mahallesi Şehit İlhami Barış Sokak'ta meydana geldi. Müstakil evde çıkan yangın paniğe neden oldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ANNE VE ÇOCUĞU MAHSUR KALDI

Yangın sırasında evde mahsur kalan E.A. ile S.A., itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Ekipler, alevleri kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

"SİZİ DE EVİNİZİ DE YAKACAĞIM" İDDİASI

E.A., polise verdiği ifadede eski eşi U.Ö.'nün eve gelerek kendisine, "Evinizi de sizi de yakacağım" dediğini, bir süre sonra da evde yangın çıktığını anlattı. Bu ifade üzerine polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Yapılan incelemelerin ardından şüpheli U.Ö. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

MAHKEME TUTUKLADI

Hakim karşısına çıkarılan U.Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

#KIRIKKALE
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