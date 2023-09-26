Eski eşinin kardeşleri tarafından kurşun yağmuruna tutuldu! Hastane önünde cinayet

Batman'da tartışmalı bir şekilde eski eşinden boşanan 38 yaşındaki S.A., yeni bir evlilik yaptı. Eski eşinin ailesiyle sorunlar yaşayan S.A., çoğu zaman ölümle tehdit edildiği öğrenildi. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde yeni eşiyle birlikte yürüyen S.A., eski eşinin kardeşleri olan K.A. ve İ.A., tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Kurşun yağmuruna tutulan S.A., olay yerinde hayatını kaybederken zanlılar ise geldikleri araçla olay yerinden uzaklaştı. Batman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği Ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.