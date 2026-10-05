Eski fuar alanı yeni cazibe merkezi oldu

Sanayi ve üretimle öne çıkan Kocaeli, son dönemde sosyal ve kültürel yatırımlarla da yeni çekim merkezleri oluşturuyor. Bunun en dikkat çekici örneklerinden biri İzmit'in hafızasında uzun yıllar fuar alanı olarak yer eden bölgenin Fuar Park'a (İzmit Millet Bahçesi) dönüşümü oldu. Turkuvaz Medya İl Buluşmaları kapsamında gezdiğimiz Fuar Park; Alev Alatlı Kütüphanesi, Sanat Galerisi, Körfez Aqua Kıtalar Akvaryumu, göleti, yeşil alanları ve sosyal mekânlarıyla kentin yeni yaşam merkezlerinden biri haline gelmiş durumda. Özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği Alev Alatlı Kütüphanesi'nde çalışma ve okuma alanlarının yanı sıra kültür-sanat etkinlikleri de gerçekleştiriliyor. Kocaeli böylece sanayinin yoğunlaştığı bir kent olmanın yanında şehir merkezinde nefes alınabilecek yeni alanlar da oluşturuyor.

ENGELSİZ YAŞAMDA GONCA MODELİ

Kocaeli'nin sosyal yatırımlarında öne çıkan projelerden biri de Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi. 9 bin 609 metrekarelik alanda, 6 bin 176 metrekare kapalı alana sahip merkezde özel gereksinimli bireylere eğitimden fizyoterapiye, hidroterapiden spora, sanat ve meslek eğitimlerinden psikolojik desteğe kadar çok sayıda hizmet aynı çatı altında veriliyor. Merkezi gezerken en dikkat çekici noktalardan biri, buranın yalnızca bir eğitim ve rehabilitasyon merkezi olarak değil, bireyleri sosyal ve ekonomik hayata hazırlayan bir yaşam alanı şeklinde tasarlanması. Barista, mutfak, kuaförlük ve bahçecilik gibi uygulamalı atölyelerin yanı sıra kariyer planlama ve mülakat eğitimleri de veriliyor. Merkez bugüne kadar 2 bin 27 farklı bireye ulaşırken, haftalık yaklaşık 1.730 kişiye eğitim ve destek hizmeti sunuyor.

SEKAPARK ÖRNEK OLDU

Kocaeli'nin üretim geçmişinden yeni şehir ekonomisine geçişinin en çarpıcı örneklerinden biri Sekapark. Bir dönem Türkiye'nin en önemli sanayi kuruluşlarından SEKA'nın bulunduğu sahil şeridi bugün kültür, spor, yeme-içme ve sosyal yaşamın merkezlerinden biri. Kağıt Müzesi, Bilim Merkezi, Kongre Merkezi, spor ve etkinlik alanlarının bulunduğu Sekapark'a yeni yatırımlar da eklenmeye devam ediyor. Marina Sahili'nde hayata geçirilen Mahal Plus, 180 kişilik kapalı ve 250 kişilik açık kapasitesiyle bölgedeki hareketliliği artıran yeni sosyal tesislerden biri oldu. Büyükşehir Belediyesi iştiraki Antikkapı'nın kent genelindeki restoran, kafe ve sosyal tesisleri 2025 yılında yaklaşık 10 milyon kişiye hizmet verirken, bunun 5.5 milyonunu restoran ve kafelerin ziyaretçileri oluşturdu.

ORMANYA MİLYONLARI ÇEKTİ

Kocaeli'nin sanayiden uzaklaştıkça ortaya çıkan yüzü ise doğa turizmi. Kartepe'de 2 milyon metrekarelik alan üzerine kurulan Ormanya Doğal Yaşam Parkı, kentin en güçlü turizm markalarından biri haline geldi. Yürüyüş ve bisiklet parkurları, kamp alanları, çocuk hayvan çiftliği, yaban yaşam alanları, Doğa Okulu ve Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi ile geniş bir ziyaretçi kitlesine hitap ediyor. 2025 yılında 4 milyon 627 bin 232 ziyaretçi ağırlayan Ormanya'ya ilgi 2026'da da devam etti. Yalnızca yılın ilk altı ayında ziyaretçi sayısı 2 milyon 326 bin 764'e ulaştı. 2025'te kamp alanında 40 farklı ülkeden ziyaretçi ağırlanması ise Ormanya'nın yerel bir mesire alanının ötesine geçerek uluslararası ziyaretçi çeken bir doğa destinasyonuna dönüştüğünü gösteriyor.