Eski futbolcu Mesut Özil Vav TV’de gençlerin sorularını yanıtlıyor

Mesut Özil, Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla Gençlerle Baş Başa programına konuk oldu. Özil, programda gençlerin sorularını yanıtlıyor.

Özil'in açıklamalarından satır başları şöyle:

FENERBAHÇE Mİ? GALATASARAY MI?

Fenerbahçe'li olmak hayalimdi o da gerçek oldu. Galatasaray'ı da son yıllarda oynadığı futboldan dolayı tebrik ediyorum.

TÜRK FUTBOLCULARA SAHİP ÇIKIN

Arda Güler, Kenan Yıldız gibi yeteneklere sahip çıkmamız lazım, kötü de oynasalar iyi de oynasalar milleti arkasında olduğu zaman başaramayacakları şey yok.

ALMANYA'DA TÜRK OLMAK

Benim dedem Almanya'ya ilk gidenlerden dil yok, aile yok, para yok yalnızsın çalışıyorsun evlatlarını alıyorsun onlar evleniyor. Bir işçi ailesi olarak köşeye atılıyorsun dili öğrenmesi zordu ama hiçbir zaman Türklüğümüzü saklamadık.

GAZZE'DEKİ SOYKIRIM

Açıkçası orada yapılan büyük bir zulüm. Ben bir babayım 2 tane kızım var. İnsanlığın uyanması lazım sadece spor camiası değil, çok sessiz kaldık. Tüm insanlık ayağa kalkıp dur demesi lazım. Ben zulüm yapan kimseyi hiç alkışlamadım. Dünyanın her yerinde zulüm oluyor sadece Gazze'de değil. Biz Türkiye olarak güçlü olmalıyız. Ondan sonra bu zulmü yapamazlar. Güçlü devleti de elde etmek de aileden gelir. Aile güçlü oldukça devlet güçlü olur.

ARDA GÜLER'İ KENDİME BENZETİYORUM

Şuan futbola baktığımda çok keyif almadığım bir dönemdeyim, benim dönemimde büyük isimler vardı, ama şuan Arda Güler'i kendime benzetiyorum.

JÜBİLEMİ FENERBAHÇE'DE YAPMAK İSTEDİM

Fenerbahçe'de oynama sebebim bu yüzdendi ama izin vermediler sonrasında zaten Başakşehir'e gittim ardından da çocuğum dünyaya geldi futbolu bıraktım, iyi ki de bırakmışım.

SADECE BU SPORDA YETENEKLİYİM

Rabbim bana sadece bu sporda yetenek vermiş ama basketbol da seviyorum, belki orada bir şeyler yapmayı düşünebilirdim.