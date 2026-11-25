'SİLAH İRADEM DIŞINDA PATLADI'

Silahın arbede sırasında iradesi dışında ateş aldığını ileri süren sanık Ceyhun Bulut, "Nişanlım Haluk ağabeye sakin olmasını söyledi ancak tekrar üzerime gelmeye başladı. Bunun üzerine silahımı çıkardım ve mermiyi sürdüm. Arbede sırasında yere düştüm, bana vurmaya devam ettiler. Ardından silah patladı. Oradaki diğer kişiler de üzerime atladı. Silah bir kez daha patladı. Muhammet silahı elimden almaya çalıştı. Ben kendimi korumak için silah aldım. Silah iradem dışında patladı. Amacım kimseyi öldürmek değildi. Kafama büyük bir cisimle vurmuşlar, bayılmışım. Bende de silah yaralanması var. Muhammet bacağıma ateş etmiş. Bildiğim kadarıyla benim tabancamla ateş etmiş ancak onlarda da silah vardı. Haluk ağabeyle hiçbir husumetim yoktu. Arkadaştık, geceleri orada muhabbet ederdik" ifadelerini kullandı.

'RESTORANIMIZA SÜREKLİ GİTTİĞİ İÇİN EŞİM ŞİKAYETÇİYDİ'

Sanığın en ağır cezayı almasını isteyen Haluk Altın'ın eşi Çağla Altın, "Ben bu katili eşim aracılığı ile tanıdım. Annemin evine tadilata geldi. Restoranımıza sürekli gittiği için eşim şikayetçiydi. Bir kere kapımızı kırarak alkol almaya devam etti. Babası kanser olduğu içim eşim hassas davranıyordu. Önceden de rahatsızlıkları vardı ama sabrediyordu. En ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

TANIK KORKUNÇ CİNAYETİ BÖYLE ANLATTI

Olay günü yaşananlara şahit olduğunu belirten Nizamettin A., "Sanık, Haluk Beyin iş yerindeki elektrik işlerini yapardı. Düğün organizasyonu vardı. Sanık olay günü misafirleriyle mekana geldi. Alkollülerdi. Mekandaki diğer müşteriler onlardan rahatsız oldu. Patronumuz Haluk Bey onları uyarmamı istedi. Haluk Bey gidip kendisi de söyledi. Sanık gittikten sonra Haluk Beyi arayıp konuşmak istediğini söyledi. Geldi konuşmaya başladılar, sonra çıkış yaparlarken kapının orada bir bayan sesi duyduk bağırıyordu. Ardından silah sesi duyduk. Boğuşma esnasında ayırırken vurmak zorunda kaldık. Sanığın silahını elinden aldık, tekrar arabaya koştu. Muhtemelen arabada yine silah ya da bıçak vardı, biz de bir cisimle vurup bayıltmak zorunda kaldık. Sanığın benim hakkımdaki beyanları doğru değildir" ifadelerini kullandı.

Yeniden söz alan sanık Bulut, "Çağla Hanıma Allah'tan sabır diliyorum. Ben mekanın kapısını kırıp, alkol alıp, zorbalık yapmadım. Olay günü, Haluk ağabey bana kızmıyor, yanımdaki kadına kızıyor. Haluk ağabey ve ben yaralıydım o gün. Arama kayıtlarına bakılırsa bir kere aradığım belli olur" diye konuştu. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.