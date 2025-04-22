Eski Genel Sekreter Yardımcısının silahlı saldırısı can aldı

Olay, 18 Nisan Cuma günü Aksu ilçesinde, Isparta yolu üzerindeki bir deterjan fabrikasında meydana geldi. Olay, önceki gün saat 13.00 sıralarında, Aksu ilçesi Fatih Mahallesi Şahinler Caddesi'ndeki kozmetik dükkanında meydana gelmişti. Eski Millet İttifakı Aksu Belediye Başkan Adayı ve bir dönem Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürüten Durmuş Ali Arslan, iddiaya göre, Sebahattin S.'den alacağını istemek için iş yerine gitti.

ÖNCE VURDU SONRA 112'Yİ ARADI

Durmuş Ali Arslan, çıkan tartışmanın ardından Sebahattin S.'nin babası Hamit Sunbat.'ı tabancayla vurup yaraladı. Yaşlı adamın yerde kaldığını gören Arslan, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. İhbarla adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlıkçılar, karın bölgesinden yaralanan Hamit Sunbat'ta ilk müdahalesinin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Yoğun bakımda dört gün süren yaşam mücadelesinin ardından Sunbat'ın yaşamını yitirdiği öğrenildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Polis, Durmuş Ali Arslan'ı suç aleti tabancayla gözaltına aldı. Durmuş Ali Arslan ise emniyetteki ifadesinin ardından tutuklanma talebi ile nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Arslan tutuklanacak cezaevine gönderildi. Öte yandan tartışmanın olaydan önce telefonda başladığı ve yaşanan tartışmanın Ardından Arslan'ın alacağını almak için işyerine gittiği öne sürüldü.