Eski İstihbarat Başkanı Sabri Uzun’un 6 yıl 8 kadar hapsi istendi

Eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun hakkında cumhurbaşkanına hakaret ettiği ve asılsız paylaşımda bulunduğu gerekçesiyle 2 Ocak günü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Ardından gözaltına alınıp adliyeye sevki gerçekleşen Uzun, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.



İDDİANAME DÜZENLENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Sabri Uzun'un vermiş olduğu savcılık ifadesinin yer aldığı iddianamede, paylaşımdaki sözlerinde Cumhurbaşkanını kastetmesinin söz konusu olmadığını, bu tweetin öznesinin toplum olduğunu, toplumun durumunu tespit mahiyetinde bir değerlendirmeden ibaret olduğunu, üzerine atılı olan suçlamayı kabul etmediğini belirtildi.



6 YIL 8 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Şüpheli Sabri Uzun'un üzerine atılı "Türk Milletini Alenen Aşağılama" ve "Cumhurbaşkanına Hakaret" suçlarını işlediği sabit olduğu vurgulanan iddianamede 1 yıl 8 aydan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Sabri Uzun önümüzdeki günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.