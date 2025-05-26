Eski koca dehşet saçtı

Adana'da bir kişi büfede çalışan eski karısını tabancayla öldürdükten sonra kendisini ağır yaraladı. Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesinin Turgut Özal Bulvarı'nda bir kadının silahla vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler yaptıkları kontrollerde Esengül Kaya'nın (48) çalıştığı büfe içerisinde, 3 yıl önce boşandığı kocası eski polis memuru R.Ç. (54) tarafından tabancayla öldürüldüğünü belirledi. Olay yerinde yapılan işlemlerin ardından Esengül Kaya'nın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Şüpheli R.Ç'nin olay yerinden hafif ticari araçla kaçtığını tespit eden ekipler, zanlının gidebileceği güzergahlarda önlem aldı. Kozan ilçesi istikametine ilerlediği belirlenen şüpheli R.Ç'nin aracı, merkez Sarıçam ilçesi Mustafalar Mahallesi'nde jandarma ekiplerince durduruldu. Bu sırada zanlı R.Ç. silahla intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan R.Ç. jandarma ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.