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Giriş Tarihi: 22.5.2025 18:20 Son Güncelleme: 22.5.2025 18:23

Eski Milletvekili İlknur Denizli ve eşi trafik kazasında yaralandı

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, AK Parti İzmir eski milletvekili İlknur Denizli ile eşi Yavuz Denizli yaralandı.

Gökhan KOCAASLAN Gökhan KOCAASLAN
Eski Milletvekili İlknur Denizli ve eşi trafik kazasında yaralandı

Kaza, Afyonkarahisar-Ankara kara yolu üzerinde bulunan Gömü beldesi yakınlarında gerçekleşti. Yavuz Denizli (61) idaresindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada, araç sürücüsü Yavuz Denizli ile yanında bulunan eşi İlknur Denizli (61) yaralandı. Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneden alınan ilk bilgilere göre, her iki yaralının da hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, İlknur Denizli'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve müşahede altında tutulduğu öğrenildi.

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Eski Milletvekili İlknur Denizli ve eşi trafik kazasında yaralandı
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