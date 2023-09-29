Eski muhtar Cuma namazı çıkışı öldürüldü

Kastamonu merkeze bağlı Elyakut Köyü'nde Cuma namazı için camiye giden Hüseyin Emiroğlu ile E.S. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine E.S. tüfekle eski muhtar Emiroğlu'na birkaç el ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Emiroğlu olay yerinde hayatını kaybetti.

Köylülerin ihbarı sonrasında bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından Hüseyin Emiroğlu'nun cansız bedeni Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, olayın şüphelisi E.S. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.