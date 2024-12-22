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Giriş Tarihi: 22.12.2024

Eski nişanlısını öldürüp intihar etti

Bekir COŞKUN
Neslihan ÖZBOZKURT
Eski nişanlısını öldürüp intihar etti
Hakkari'de görev yapan Ertay Duru (30) adlı astsubay, Mersin Şehir Hastanesi Doğum Servisi'nde hemşire olarak görev yapan eski nişanlısı Ayşe Merve Sağ'ı (30) tabancayla vurup öldürdükten sonra intihar etti. Alınan bilgiye göre akşam merkez Yenişehir ilçesine bağlı Menteş Mahallesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre Ertay Duru, bir süre önce ayrıldığı nişanlısı Ayşe Merve Sağ'ın kullandığı otomobili, evinin olduğu yere kadar kendi otomobiliyle takip etti. Duru, eski nişanlısı Sağ'ın park ettiği otomobiline binip, konuşmak istedi. İkili arasında çıkan tartışmada Ertay Duru, otomobilden inmeye çalışan eski nişanlısını tabancayla vurduktan sonra, aynı tabancayla kendini de vurdu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerce yapılan kontrolde 2 eski nişanlının da öldüğü belirlendi. Cenazeler, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Eski nişanlısını öldürüp intihar etti
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