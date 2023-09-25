Haberler Yaşam Haberleri Eski nişanlısını pompalı tüfekle dövmüştü: Tutuklandı
Giriş Tarihi: 25.9.2023 19:39 Son Güncelleme: 25.9.2023 19:41

Eski nişanlısını pompalı tüfekle dövmüştü: Tutuklandı

Bakırköy'de geçtiğimiz hafta kız arkadaşı S.N.P.'yi pompalı tüfekle dakikalarca döven Altuğ U., Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı kararı ile gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve 29 suç kaydı olduğu öğrenilen Altuğ U., Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince basit yaralama suçundan tutuklanarak metris cezaevine gönderildi.

HUZEYFE ATICI HUZEYFE ATICI
Eski nişanlısını pompalı tüfekle dövmüştü: Tutuklandı

Bakırköy'e bağlı Cevizlik Mahallesi Hamam sokakta geçtiğimiz hafta S.N.P. isimli kadın eski nişanlısı Altuğ U. tarafından pompalı tüfekle dakikalarca dövüldü. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde şüphelinin, kendisini korumaya çalışan kadına tüfeğin kabzasıyla vurduğu, tekme attığı ve bölgeden kaçarak uzaklaştığı yer alıyor.

ŞİKAYETÇİ OLMADI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınan şüpheli, nişanlısının şikayetçi olmaması üzerine serbest bırakıldı. Görüntüler üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Savcılık kararı sonrası polis ekipleri şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Şüpheli Altuğ U., Kartaltepe Polis Merkezi Suç Araştırma Büro Amirliği Ekipleri tarafından Bakırköy'de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri süren şüphelinin adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen ve emniyette 29 suç kaydı olduğu öğrenilen Altuğ U., Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından basit yaralama suçundan tutuklanarak metris cezaevine gönderildi.

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Eski nişanlısını pompalı tüfekle dövmüştü: Tutuklandı
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