Eski nişanlısını pompalı tüfekle dövmüştü: Tutuklandı

Bakırköy'e bağlı Cevizlik Mahallesi Hamam sokakta geçtiğimiz hafta S.N.P. isimli kadın eski nişanlısı Altuğ U. tarafından pompalı tüfekle dakikalarca dövüldü. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde şüphelinin, kendisini korumaya çalışan kadına tüfeğin kabzasıyla vurduğu, tekme attığı ve bölgeden kaçarak uzaklaştığı yer alıyor.

ŞİKAYETÇİ OLMADI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınan şüpheli, nişanlısının şikayetçi olmaması üzerine serbest bırakıldı. Görüntüler üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Savcılık kararı sonrası polis ekipleri şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Şüpheli Altuğ U., Kartaltepe Polis Merkezi Suç Araştırma Büro Amirliği Ekipleri tarafından Bakırköy'de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri süren şüphelinin adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen ve emniyette 29 suç kaydı olduğu öğrenilen Altuğ U., Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından basit yaralama suçundan tutuklanarak metris cezaevine gönderildi.