Eski okul müdürü, eşini iki öğrenci velisiyle...

ÖĞRETMEN EŞİ UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDI

Şikayet üzerine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce S.Ö. hakkında soruşturma açılırken, diğer yandan eşi N.Ö. 'zina' suçlamasıyla boşanma davası açtı. Aile Mahkemesine açılan boşanma davası sürerken, olayların ortaya çıkması sonrası S.Ö.'nün aynı okuldaki öğretmen eşini diğer öğretmenlerin yanında 'Sana göstereceğim' gibi sözlerle tehdit ettiği gerekçesiyle de savcılığa şikayette bulunuldu. Bu kapsamda savcılık tarafından verilen 1 aylık uzaklaştırma kararı sonrasında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce S.Ö.'nün görev yeri değiştirilerek aynı ilçedeki İmecik İlkokulu'na gönderildi.

ÜÇÜNCÜ ALDATMA İDDİASI

Boşanma davası dilekçesinde, S.Ö.'nün yine Yaşar Sadi Tekin İlkokulu'nda sınıfındaki başka bir öğrencinin velisi M.A. ile de ilişki yaşadığı iddiaları yer aldı. İki aldatma iddiasına ilişkin boşanma davası dosyasında birçok delil sunuldu. Boşanma davası açan N.Ö., çocuklarına da hakaret ve tehditte bulunduğu, uzaklaştırma kararını ihlal gibi gerekçelerle de S.Ö. hakkında şikayetçi oldu. Şikayetler arasında, N.Ö. adına kayıtlı 07 EUP 08 plakalı otomobili S.Ö.'nün iade etmediği ve kayıp olduğu sebebiyle çalıntı ihbarı yer alıyor.