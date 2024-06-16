Eski olumsuz manzaralardan uzak kurban kesimleri gerçekleştirildi

Tüm Türkiye'de olduğu gibi kutsal vecibelerini yerine getiren vatandaşlar kurbanlarını huzur ve sağlıklı ortamlarda kesmenin mutluluğunu yaşadılar. Geçmişte boş arazilerde ve uygunsuz ortamlarda kurban kestiklerini ve yakalanma korkusuyla kurban bayramının güzelliklerini yaşayamadıklarını ve bugün modern şartlarda kurban vazifelerini yerine getirmekten dolayı mutlu olduklarını söylediler.

EKREM TOPRAK, "KAÇAK GÖÇEK KURBAN KESİMLERİ SONA ERDİ. MODERN TESİSLERDE KURBAN KESTİRİYORUZ"

Bahçelievler modern kurban kesim alanında kurbanlarını kestiren Ekrem Toprak ile Mahmut Çimenli ailesi , geçmişte yaşanan eziyetlerden uzak rahat bir kurban bayramı geçirdiklerini belirterek, "Kurban bayramlarında hep sıkıntı ve eziyet yaşıyorduk. Uygunsuz şartlarda, arsalarda veya evlerin çevresindeki boş alanlarda ceza kesilme korkusu ile hijyenik olmayan şartlarda kesimler yapıyorduk. Danalar kaçıyor, vatandaşlar yakalamak isterken yaralanıyor ve kasaplar ise orasını burasını kesiyordu. Güneşin altında saatlerce aç susuz kurban kesimi gerçekleştiriyorduk. Şimdi Ak Parti döneminde boş arazilerde hayvan kesimleri yasaklandı ve o vahşi görüntüler geride kaldı. Şimdi Bahçelievler Belediyesi gibi bir çok bölgede modern kesim alanları ile olumsuz şartlar geride kaldı. Kurbanlıklarımızı pazardan seçiyoruz. Numara veriliyor Daha sonra bayram günü kurbanlıklarımız modern kesim alanlarında hem hayvanlara eziyet vermeden hem de kesenlere eziyet çektirmeden uygun fiyatlarla kurbanlıklarımız hijyenik ortamda kesilip parçalanıp poşetlerle bize teslim ediliyor. Kesim sırasını beklerken de Belediye tarafından yemek ve su servisi de yapılıyor. Hem hijyenik hem de eziyet görmeden bu kutsal görevimizi yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dediler.

Kurban pazarı ve kesim alanında tüm şartların insanı ortama getirildiğini belirten Bahçelievler Belediye Başkan Yardımcısı Ayhan Kalkan, Belediyenin kurduğu hijyenik ve modern kesim alanında kurbanlıkların 300 kurban kapasiteli tesiste hayvana eziyet çektirmeden kesimlerin yapıldığını ve 8 parça olarak vatandaşlara verildiğini söyledi.

TİBET BAYHAN, "SAĞLIKSIZ ŞARTLARDA KESİLEN KURBANLAR İNSAN SAĞLIĞINI OLUMSUZ ETKİLER"

Sağlıklı kurban kesimini denetleyen Bahçelievler Sağlık İşleri Müdürü Veteriner hekim Tibet Bayhan ise, "Tesislerimizde modern ve hijyenik ortamlarda kurban kesimi usulüne uygun şekilde yapılmaktadır. Kesilen kurban etleri 8-10 parça halinde teslim edilmektedir. Bu tip modern kesim alanları sokaklarda uygunsuz ve hijyenik olmayan park ve bahçeler ile arazilerde vahşi kesimlerin ortadan kalkmasını sağladı. Hijyenik kesim ve etlerin sağlıklı koşullarda teslim edilmesi için kurbanlıklarımız her zaman muayeneden geçirilmektedir. Kurbanlıkların sağlıklı olması için kontrollerimiz devam etmektedir. Ağzından burnundan salya gelen hayvanların kurban edilmesi doğru değildir. Kurbanlıkların etlerinin hemen tüketilmemesi en az 8-10 saat bekletilmesi sağlık açısından faydalı olacaktır. Yaz günü olduğu için etlerin poşetlerde uzun süre bekletilmemesi ve 8-10 saat bekletildikten sonra tüketilmesi gerekir. Aksi halde hastalıklarla karşı karşıya kalınılabilinir." dedi.