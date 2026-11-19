Olay, 18 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 19.00 sıralarında Sakarya'nın Hendek ilçesi Rasimpaşa Mahallesi Rasim Paşa Caddesi'nde faaliyet gösteren Mervem Şekerleme isimli tatlı ve şekerleme işletmesinde yaşandı. Alınan bilgilere göre İ.D. (39), daha önce ortaklık yaptığı B. Kırcalı (29) ve kardeşi Merve Kırcalı (19) ile ortaklık ilişkisi ve alacak verecek konusu yüzünden karşı karşıya geldi. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında İ.D., yanında getirdiği av tüfeğiyle iki kardeşe ateş etti. Av tüfeğinden çıkan saçmalarla B. Kırcalı iki bacağından, kardeşi Merve Kırcalı ise sol bacağından yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı kardeşler ambulanslarla Hendek Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü.

GENÇ KIZ KURTARILAMADI

Hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle Merve Kırcalı, ileri tedavi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (SEAH) sevk edildi. Yoğun bakımda tedaviye alınan 19 yaşındaki genç kız, sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Saldırıda yaralanan 29 yaşındaki ağabeyi B.K.'nin ise yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

ŞÜPHELİ EMNİYETE GİDEREK TESLİM OLDU

Silahlı saldırıyı gerçekleştiren İ.D., olayın ardından emniyete giderek teslim oldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

TAZMİNAT, KREDİ VE ALTIN İDDİASI

Öte yandan olayın perde arkasına ilişkin ortaya atılan iddialar da dikkat çekti. İddiaya göre şüpheli İ.D., ortak iş yeri kurma hedefiyle daha önce çalıştığıiş yerinden elde ettiği tazminatı ortaklarına aktardı. Ortaklık sürecinde ayrıca kredi kullandığı ve birikimi olan altınlarını da iş için ortaya koyduğu öne sürülen İ.D.'nin, kendisine ödeme yapılmadığı gerekçesiyle anlaşmazlık yaşadığı iddia edildi.