Eski sevgili dehşet saçtı! Ayrıldığı sevgilisini öldürüp, annesini yaraladı; intihar etti

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinin Öğretmenevleri Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre, Erkan Dağcı (34), bir süre önce ayrıldığı 2 çocuk annesi sevgilisi Fulya Aslan (31) ile telefonda tartıştı. Tartışmanın ardından Erkan Dağcı, annesi Gülçin Gürkan (54) ile birlikte yaşayan Fulya Aslan'ın evine gitti. Dağcı, kapıyı açan anne Gülçin Gürkan'a ateş etti. Fulya Aslan'ı başından vurdu. Ardından silahla kendi başına ateş ederek intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Fulya Aslan ve Erkan Dağcı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Omzundan yaralanan Gülçin Gürkan ise ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yeri incelemesinin ardından Dağcı ve Aslan'ın cenazeleri otopsi için adli tıp morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.