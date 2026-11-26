Emlakçılık yaptığı ve farklı suçlardan kaydı bulunduğu öğrenilen Halit Dertli ile Nagihan Karadeniz'in bir dönem sevgili olduğu ve 1 yıl önce ayrıldığı belirtildi. Eski sevgilisinin iş yerine gelen Halit Dertli'nin, burada müşteri ve çalışanları dışarı çıkarıp kapıyı kilitlediği belirtildi. Önce Karadeniz'e 2, sonra iş yerinin kapısına 7 el ateş eden Dertli'nin, yine yaralı kadına yönelip 4 kurşun daha sıktığı ve ardından aynı silahı kendi başına dayayıp intihara kalkıştığı ifade edildi. Hastanedeki tedavisi tamamlanan Dertli tutuklandı.

Nagihan Karadeniz ile Halit Dertli'nin, güzellik merkezinin olduğu binaya yaklaşık 2 saat arayla girdikleri ve olay sonrası yaşanan panik anları, iş merkezi girişindeki güvenlik kamerasına yansıdı.