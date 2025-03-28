Eski Tekvando Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Şahin’e bıçaklı saldırı!

Olay, bu sabah saatlerinde merkez Meram ilçesi Aşkan Mahallesi Yaka Caddesi üzerinde meydana geldi. Eski Tekvando Federasyonu Başkanı ve Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Şahin yürüyüş yaptığı sırada iddiaya göre yan bakma meselesi nedeniyle Mehmet Ekmekci ile tartışma yaşadı. Ekmekci tartışma üzerine Şahin'e bıçakla saldırdı.

Metin Şahin bacak kısmından yaralanırken saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan Şahin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Saldırgan Mehmet Ekmekci ise kısa sürede gözaltına alınıp, emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Saldırgan Mehmet Ekmekci