Eskiden yağmur suyunu böyle biriktiriyorlardı! Tarihi su depolarının sırrı

İstanbul'un altında yüzyıllardır ayakta duran dev yapı

İstanbul'un en bilinen tarihi su depolarından biri olan Yerebatan Sarnıcı, Doğu Roma İmparatoru I. Justinianus döneminde, 6. yüzyılda inşa edildi. Büyük Saray ve çevresindeki yapıların su ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılan sarnıç, devasa boyutları ve yüzlerce sütunuyla dikkat çekiyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının Kültür Portalı'nda yer alan bilgilere göre yapı yaklaşık 9 bin 800 metrekarelik bir alanı kaplıyor ve yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesiyle tanınıyor. Kalın tuğla duvarları, su geçirmez harçla kaplanmış yüzeyleri ve sütunlarla taşınan tavanı, dönemin yapı tekniğini ortaya koyuyor.