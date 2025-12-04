Haberler Yaşam Haberleri Eskişehir'de acı kaza: Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü!
Giriş Tarihi: 4.12.2025 16:27

Eskişehir'de acı kaza: Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü!

Eskişehir’de motosiklet otomobille çarpıştı. Motosiklet sürücüsü Oğuz Akçay (30), hayatını kaybetti.

DHA
Eskişehir’de acı kaza: Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü!
  • ABONE OL

Feci kaza, saat 07.00 sıralarında, Odunpazarı ilçesi Osmangazi Mahallesi Basın Şehitleri Caddesi'nde meydana geldi. Oğuz Akçay'ın kullandığı motosiklet ile aynı yönde giden Halil K. (41) yönetimindeki otomobil çarpıştı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Motosikletten savrulan Akçay, düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Oğuz Akçay, ambulansla Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Akçay, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Otomobilin sürücüsü Halil K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

ARKADAŞINA GÖNDER
Eskişehir'de acı kaza: Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz