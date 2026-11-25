"İKİ OLAY BİRBİRİNE TIPATIP BENZİYOR"

Eskişehir'de yaşanan kazayı basından takip ettiğini anlatan Aksoy, sürücünün ismini görünce geçmişte yaşadıkları acının yeniden aklına geldiğini ifade ederek şöyle devam etti:

"Çocuğunun kazasını Eskişehir'de basında gezinirken gördüm. F.A. ismini görünce kızının ölümüne çok üzüldüm ama olaya baktığım zaman tıpatıp aynısıydı. Biz babamızdan acı çektik, F.A. da çocuğundan çekti. Allah rahmet eylesin, gerçekten çok üzüldük ama Allah'ın adaletidir. Artık bir şey de diyemiyorum, keşke böyle bir şey olmasaydı."

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör