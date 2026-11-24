Olay, Tepebaşı ilçesi Sütlüce Mahallesi Eğitimciler Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Apartman içerisinde bulunan H.M. isimli şahsın eline aldığı baltayla saldırgan davranışlar sergilemesi üzerine durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. İhbarla bölgeye gelen ekiplerin ikna çabalarına rağmen belindeki baltayı teslim etmeyen şahıs için İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı özel harekat polisleri sevk edildi. Özel harekat ekiplerinin çalışması sonucu balta şahıstan alındı.