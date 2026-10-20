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Giriş Tarihi: 20.10.2026 14:12

Eskişehir'de bıçaklı kavga! 20 yaşındaki genç sokak ortasında dehşeti yaşadı!

Eskişehir'de iki taraf arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu bacağından bıçaklanarak yaralananan 20 yaşındaki genç hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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İHA Yaşam
Eskişehir’de bıçaklı kavga! 20 yaşındaki genç sokak ortasında dehşeti yaşadı!
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Eskişehir'de sabah saat 06.00 sıralarında Eskibağlar Mahallesi Sakman Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde iki taraf arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı.

TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle birlikte 20 yaşındaki İ.A., bacağından bıçaklandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

20 YAŞINDAKİ GENÇ BIÇAKLANDI

Yaralı İ.A., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan gencin sağlık durumunun iyi olduğu ve aynı gün içerisinde hastaneden taburcu edildiği öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ESKİŞEHİR

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Eskişehir'de bıçaklı kavga! 20 yaşındaki genç sokak ortasında dehşeti yaşadı!
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