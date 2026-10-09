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Giriş Tarihi: 09.10.2026 22:32

Eskişehir'de DEAŞ operasyonu: Kırmızı bültenle aranan şüpheli yakalandı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, kırmızı bültenle aranan DEAŞ silahlı terör örgütü şüphelisi M.S.F., düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı.

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Eskişehir’de DEAŞ operasyonu: Kırmızı bültenle aranan şüpheli yakalandı
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TEM Daire Başkanlığı ile Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin koordineli çalışmaları sonucunda, çatışma bölgeleriyle irtibatlı ve iltisaklı olduğu, geçmiş dönemde DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde farklı konumlarda faaliyet yürüttüğü yönünde bilgiler bulunan Irak doğumlu M.S.F.'nin Eskişehir'de olduğu tespit edildi.

Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan şüpheli M.S.F.'nin ikametinde yapılan aramada, dijital materyaller ile kırmızı bülten içeriğinde belirtilen şüpheliye ait pasaport ele geçirildi.

Şüpheli M.S.F., Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının tutuklama talebiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.

#DEAŞ #ESKİŞEHİR #IRAK
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Eskişehir'de DEAŞ operasyonu: Kırmızı bültenle aranan şüpheli yakalandı
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