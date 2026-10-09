Eskişehir’de DEAŞ operasyonu: Kırmızı bültenle aranan şüpheli yakalandı

TEM Daire Başkanlığı ile Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin koordineli çalışmaları sonucunda, çatışma bölgeleriyle irtibatlı ve iltisaklı olduğu, geçmiş dönemde DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde farklı konumlarda faaliyet yürüttüğü yönünde bilgiler bulunan Irak doğumlu M.S.F.'nin Eskişehir'de olduğu tespit edildi.

Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan şüpheli M.S.F.'nin ikametinde yapılan aramada, dijital materyaller ile kırmızı bülten içeriğinde belirtilen şüpheliye ait pasaport ele geçirildi.

Şüpheli M.S.F., Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının tutuklama talebiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.