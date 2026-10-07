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Giriş Tarihi: 7.10.2026 09:06

Eskişehir'de dehşet! Birlikte alkol aldığı arkadaşını bıçaklandı

Eskişehir'de iki arkadaş birlikte alkol aldıktan sonra tartıştı. Çıkan kavgada M.D. (32), S.S.’yi (46) bıçaklayarak kaçtı. Ağır yaralanan S.S. hastaneye kaldırılırken, olaydan sonra kaçan M.D. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

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DHA Yaşam
Eskişehir’de dehşet! Birlikte alkol aldığı arkadaşını bıçaklandı
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Hoşnudiye Mahallesi Porsuk Bulvarı Sahil Yolu Sokak'ta S.S. ve M.D. bir süre alkol aldıktan sonra henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

BIÇAKLA YARALADI

İkili arasında çıkan kavgada M.D., arkadaşı S.S.'yı bıçaklayıp olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan S.S.'nin kalbinin durduğu belirlendi. Kalp masajı yapılarak hayata döndürülen S.S., ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan S.S.'nin yoğun bakım ünitesine alındığı belirtildi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olaydan sonra kaçan şüpheli M.D. ise Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen M.D. işlemleri için emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ESKİŞEHİR

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