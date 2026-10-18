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Giriş Tarihi: 18.10.2026 03:38

Eskişehir'de evde bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir evde bıçakla yaralanan kişi hayatını kaybetti. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ölen şahsın kız arkadaşının ifadesine başvurulması ve olayın aydınlatılması için soruşturma başlattı.

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AA
Eskişehir’de evde bıçaklanan kişi hayatını kaybetti
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Büyükdere Mahallesi Sevdik Sokak'ta bulunan iki katlı binanın zemin katındaki dairede, kız arkadaşıyla birlikte yaşayan Osman Koçak (45) bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde göğsünde bıçak yarası bulunan Koçak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay sırasında evde bulunan ve ihbarda bulunduğu belirtilen Koçak'ın kız arkadaşının da elinden yaralandığı tespit edildi. Yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Koçak'ın cenazesi ise olay yeri inceleme çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Koçak'ın kız arkadaşının ifadesine başvurulması ve olayın aydınlatılması için soruşturma başlattı.

#ESKİŞEHİR #OSMAN
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