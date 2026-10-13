Eskişehir’de milyonlarca liralık vurgun! Kendilerini galeri maskesi altına gizlediler: Sahte avukatlarla kapılara dayandılar!





SORUŞTURMA KOM'DA SÜRÜYOR



Yaklaşık bir yıl önce ilk şikayetin yapıldığı, üç-dört ay önce dosyaların birleştirilmesiyle vurgunun ne kadar ciddi boyutlara ulaştığının netleştiği belirtildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü nezdinde soruşturma devam ederken, Eskişehir ve çevre illerde mağdur sayısının ve toplam borç yükünün giderek arttığı kaydediliyor.



"MİLYONLARCA LİRALIK VURGUN VE AĞIR TEHDİTLER ALTINDAYIZ"



Avukat Tenzile Samut, dosyaya ilişkin yaptığı açıklamada organize yapının işleyişini ve maruz kaldıkları baskıları şu sözlerle aktardı:

"En kısa tabirle örgütlü tefeci dosyasıdır, içerisinde binbir çeşit suç vardır. Yaklaşık 8 müvekkilim var ama dosyada 18 kişi gözükmektedir. Şikayet etme noktasına gelindiğinde tehdit edilip geri çekilenler de var. Mağdur olanlar genellikle esnaf. Krediye ulaşamayan insanlar maalesef galeri görünümü altında tefecilerin ağına düşürülmektedir. Kendisini avukat olarak tanıtan insanların haciz mahallinde yağma yapmalarıyla devam eden bir süreçtir.

Esnafta para sıkıntısı yaşayan insanları bulan ekipler, bu şüphelilere yönlendiriyor. İlk başta düşük faizli para veriliyor, daha sonra kat ve kat arttırılıyor. 1 buçuk milyon verilip 5 buçuk milyon alınmış; 3 buçuk milyon verilip 10 milyon alınmış. Gönderilen paraların dekontlarını borç olarak yazdıkları için dekontları da ellerindeki senetleri de icraya koyuyorlar. 'Biz size yardımcı oluyoruz' diyerek gidiliyor, 8 milyonluk teminat senetleri güya iyilik adı altında 6 milyona düşürülüyor. Haciz mahalline avukat olmayan şahıslar gelip kendilerini icra memurlarına da avukat olarak tanıtıyorlar. Mal kaldırılmasın diye bu kişilere avukatlık ücreti adı altında senetler veya ödemeler yapılıyor. Normal borcun üstüne faiz işletilip ekstra teminat senetleri alınıyor. Esnaf borç bataktan çıkamıyor. Ben ve müvekkillerim gece gündüz aramalar ve mesajlarla tehdit ediliyoruz. Bu dosyadan çekilmem için her şey yapıldı. İftiralar atıldı, ailemle tehdit edildim, adam gönderildi. Bana intikal eden alacak miktarı 30-40 milyon lirayı buluyor. Bir müvekkilden 1 milyon 200 bin TL bandında senet alınıp karşılığında 12 milyon isteniyor. Totele vurulduğunda borç miktarı 80-90 milyon lirayı bulmaktadır. Dosyamız poliste, KOM'da soruşturuluyor."