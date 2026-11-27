ARAÇTAN ÇIKANLAR AKILLARA DURGUNLUK VERDİ



İhbar üzerine harekete geçen Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Şahısların kaçtığı değerlendirilen 26 AIJ 701 plakalı kiralık pikap, Trafik Şube Müdürlüğü sivil trafik ekiplerince Şarhöyük Mahallesi Bakım Sokak'ta durduruldu. Araç sürücüsüne farklı ihlallerden 9 bin TL idari para cezası uygulandı. Araçta yapılan aramalarda 1 adet döner bıçağı ile olayda kullanıldığı değerlendirilen pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait fişekler ele geçirildi.