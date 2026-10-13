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Giriş Tarihi: 13.10.2026 22:57

Eskişehir’de silahlı kavga: 1 kişi yaralandı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

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AA
Eskişehir’de silahlı kavga: 1 kişi yaralandı
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Odunpazarı ilçesine bağlı Çankaya Mahallesi Tanberk Sokak'ta husumetli 2 grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavgada ateşlenen pompalı tüfekten çıkan saçmalar, F.A'nın vücuduna isabet etti.

İhbar üzerine bölgeye gelen ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen yaralı, tedavi altına alındı.

5 ŞÜPHELİ YAKALANDI, 2'Sİ TUTUKLANDI

Olayın ardından kaçan 2'si çocuk yaştaki 5 şüpheli, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.D ve S.A. tutuklandı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#ESKİŞEHİR
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Eskişehir’de silahlı kavga: 1 kişi yaralandı
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