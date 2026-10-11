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Giriş Tarihi: 11.10.2026 21:19

Eskişehir’de silahlı kavga: 2 kişi yaralandı!

Eskişehir'de iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Meydana gelen olayda 2 kişi yaralanırken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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İHA Yaşam
Eskişehir’de silahlı kavga: 2 kişi yaralandı!
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Edinilen bilgiye göre, Odunpazarı ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi Tanberk Sokak'ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştüğü olayda bir kişi, tüfekle ateş açtı.

Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği M.E. ve F.A. hafif şekilde yaralandı. Yaralılardan M.E. kendi imkanlarıyla olay yerinden uzaklaşırken, F.A. ise ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karapınar Mezarlığı istikametine doğru kaçan şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Şüphelilerin kaçtığı esnada tüfeği bir beze sardığı öğrenildi.

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Eskişehir’de silahlı kavga: 2 kişi yaralandı!
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