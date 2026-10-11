Eskişehir’de silahlı kavga: 2 kişi yaralandı!

Edinilen bilgiye göre, Odunpazarı ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi Tanberk Sokak'ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştüğü olayda bir kişi, tüfekle ateş açtı.