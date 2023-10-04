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Giriş Tarihi: 4.10.2023 19:21

Eskişehir'de silahlı kavga: 3 yaralı

Eskişehir'de çıkan silahlı kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

AA
Eskişehir’de silahlı kavga: 3 yaralı

Şeker Mahallesi'ndeki Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikasının arka girişinde aralarında husumet bulunan Hüseyin T, oğlu Süleyman T. ile Hüseyin Y. (20) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi Hüseyin T, oğlu Süleyman T. ve 20 yaşındaki Hüseyin Y. yaralandı.

Baba ve oğlu Eskişehir Şehir Hastanesi, Hüseyin Y. ise Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ameliyata alındığı öğrenilen Hüseyin Y'nin durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Polis ekipleri, hastane çevresi ile tarafların evlerinin önünde güvenlik önlemi aldı.

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Eskişehir'de silahlı kavga: 3 yaralı
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