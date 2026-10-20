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Giriş Tarihi: 20.10.2026 15:41

Eskişehir'de sır olay: Öğretmenevi müdür yardımcısı ölü bulundu!

Eskişehir'de oturan Bozüyük Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdür Yardımcısı Alper Uysal (44), evinde ölü bulundu. Uysal'ın şüpheli ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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DHA Yaşam
Eskişehir’de sır olay: Öğretmenevi müdür yardımcısı ölü bulundu!
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Tepebaşı ilçesine bağlı Yenibağlar Mahallesi Delege Sokak'ta oturan Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdür Yardımcısı Alper Uysal'dan haber alamayan arkadaşları evine gitti. Eve giremeyen arkadaşları, polise başvurdu. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, girdiklerinde evde Uysal'ı hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Uysal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Savcılık ve polisin incelemesinde, Alper Uysal'ın ölümü şüpheli olarak görüldü. Alper Uysal'ın cansız bedeni, Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Uysal'ın kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#ESKİŞEHİR

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Eskişehir'de sır olay: Öğretmenevi müdür yardımcısı ölü bulundu!
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