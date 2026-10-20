Eskişehir’de sır olay: Öğretmenevi müdür yardımcısı ölü bulundu!

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Savcılık ve polisin incelemesinde, Alper Uysal'ın ölümü şüpheli olarak görüldü. Alper Uysal'ın cansız bedeni, Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Uysal'ın kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör