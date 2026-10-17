Eskişehir’de sır ölüm: Komşusunun evinde hayatını kaybetti!

Olay, Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, apartmanın en üst katında oturan Yadigar Yılmaz, giriş katta yaşayan komşusu İ.G.'nin (56) evine gitti. Bir süre sonra Yılmaz'ın fenalaşması üzerine İ.G., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.