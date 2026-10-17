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Giriş Tarihi: 17.10.2026 09:12

Eskişehir'de sır ölüm: Komşusunun evinde hayatını kaybetti!

Eskişehir’de aynı apartmanda oturduğu komşusunun evinde fenalaşan Yadigar Yılmaz (43), hayatını kaybetti. Yılmaz’ın şüpheli görülen ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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DHA Yaşam
Eskişehir’de sır ölüm: Komşusunun evinde hayatını kaybetti!
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Olay, Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, apartmanın en üst katında oturan Yadigar Yılmaz, giriş katta yaşayan komşusu İ.G.'nin (56) evine gitti. Bir süre sonra Yılmaz'ın fenalaşması üzerine İ.G., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yapılan incelemede Yılmaz'ın ölümünün şüpheli bulunması üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Ev sahibi İ.G., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yılmaz'ın cenazesi, savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Yılmaz'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#ESKİŞEHİR

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Eskişehir'de sır ölüm: Komşusunun evinde hayatını kaybetti!
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