Eskişehir’de tarife skandalında yeni gelişme! Suya gizli zam skandalında soruşturma izni çıktı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESKİ Genel Müdürlüğü'nde, Meclis kararına aykırı şekilde tarife artışı yapıldığı ve belgelerde tahrifat uygulandığı iddiaları üzerine AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak'ın suç duyurusu sonrası Başsavcılık, İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma izni istemişti.

AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak

İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin hazırladığı rapor ve yapılan değerlendirmeler sonucunda, resmi evraklar üzerindeki işlemler ve imza silsilesine ilişkin dikkat çeken tespitlere yer verildi. Kararda, "Yasal olmayan evrak tahrifatı ve imza silsilesinin değiştirilmesi sürecine iştirak edildiği anlaşıldığından" Ayşe Ünlüce, Oğuzhan Özen, Belediye Meclis üyeleri ve ilgili diğer belediye görevlileri hakkında soruşturma izni verilmesine karar verildi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce

SUYA GİZLİ ZAM SKANDALI

Süreç, ESKİ Genel Kurulu ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde belirlenen bazı tarifeler ile vatandaşlardan tahsil edilen ücretler arasında ortaya çıkan farklılıklarla gündeme geldi. Belediye Meclisi ve komisyonu tarafından onaylanan resmi rakamların, Elektronik Belge Yönetim Sistemi üzerinden değiştirildiği ortaya çıkmıştı. Vatandaşa yansıtılan faturalarda, Meclis kararı olmaksızın %48,5 oranında gizli bir artış yapıldığı öne sürülmüştü. AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak 10 Nisan 2026 tarihinde suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusunun ardından İçişleri Bakanlığı tarafından Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve ESKİ Genel Müdürlüğü'nde inceleme yapmak üzere müfettişler görevlendirilmişti.

ESKİ Genel Müdürü Oğuzhan Özen

Haber Girişi Hande Erdem - Editör