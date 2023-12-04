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Giriş Tarihi: 4.12.2023 21:51

Eskişehir'de tır ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Eskişehir'de tırla kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

AA
Eskişehir’de tır ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Eskişehir-Afyonkarahisar kara yolunun 75. kilometresinde, Murat Parla (38) idaresindeki 03 AEJ 994 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Rıdvan K'nin (37) kullandığı 03 AER 574 plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri kamyonet sürücüsü Parla ile yanında bulunan Şükrü Kaplan'ın (45) hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan sürücü Rıdvan K. ile yanındaki Salih K. ise sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cumhuriyet savcısı ile olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Parla ve Kaplan'ın cenazeleri aynı hastanenin morguna götürüldü.

Kaza nedeniyle kara yolunda trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Eskişehir'de tır ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
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