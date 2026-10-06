Eskişehir’de yol kavgası kanlı bitti! Kurye defalarca bıçaklandı: Sanığın savunması pes dedirtti!





"KURYE OLAN ARKADAŞ BENDEN BIÇAK SOPA BİR ŞEY İSTEDİ"



Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tanık beyanları dinlendi. Olayın iş yerinin önünde gerçekleştiğini belirten esnaf tanık, "Olay benim dükkânımın önünde oldu. Kurye olan arkadaş benden bıçak, sopa gibi bir şey istedi. Ben veremeyeceğimi söyledim. Dışarı çıktı, taraflar arasında tartışma devam etti. Arbede sırasında sokaktan geçen bir kişi kuryeyi kavgayı ayırmak için tuttu. O esnada diğer şahıs Batuhan T. olay yerinden uzaklaştı. Uzaklaşırken kuryenin motorunu tekmeledi. Kavga esnasında elindeki kask kırıktı. Olay yerinden ayrılırken alnında kavgaya ait yaralar vardı" ifadelerini kullandı.



"HENGAME VARDI, KARIŞMAK İSTEMEDİM"



Duruşmada dinlenen bir diğer tanık ticari taksi şoförü ise olay anında aracında yolcu olduğunu belirterek, "Olay günü aracımda yolcu vardı, o zaman ticari taksi şoförlüğü yapıyordum. Bir hengame vardı, o yüzden karışmak istemedim. Bir kişide bıçak vardı ama kimdeydi hatırlamıyorum. Olayın üstünden 1.5 yıl geçti, hatırlamıyorum" dedi. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı 1 Aralık'a erteledi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör