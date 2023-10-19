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Giriş Tarihi: 19.10.2023 10:01

Eskişehir'de zehir tacirlerine operasyon: 5 gözaltı

Eskişehir'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 5 zehir taciri gözaltına alındı. Polis ekiplerince yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve dokuman ele geçirilirken, şüphelilerin yüksek faizle borç verip, senet imzalattığı kişilerden 9 milyon lira gelir elde ettiği belirlendi.

DHA
Eskişehir’de zehir tacirlerine operasyon: 5 gözaltı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, suç örgütlerine yönelik düzenlenen ve 'Kafes' adı verilen operasyonlarda elde edilen bilgiler sonrası 5 şüphelinin tefecilik yaptığını tespit etti.

EŞ ZAMANLI BASKIN

Bir süre takibe alınan şüpheliler M.A., İ.S., E.S., M.C. ve L.B., ev ve iş yerlerine yapılan eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı. Polis ekiplerince yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve dokuman ele geçirildi.

9 MİLYON LİRA GELİR ELDE ETMİŞLER!

Şüphelilerin yüksek faizle borç verip, senet imzalattığı kişilerden 9 milyon lira gelir elde ettiği tespit edildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan 5 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Eskişehir'de zehir tacirlerine operasyon: 5 gözaltı
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