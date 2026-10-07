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Giriş Tarihi: 7.10.2026 14:20

Eslem Bartın’ın Kumluca Beldesinde toprağa verildi

Dün İstanbul Başakşehir’de Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu’nda meydana gelen saldırıda ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Eslem Sare Bulut Kumluca Beldesine bağlı Konuklu Köyü’nde toprağa verildi.

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Ali Faik ATAY Ali Faik ATAY
Eslem Bartın’ın Kumluca Beldesinde toprağa verildi
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İstanbul Başakşehir'de Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana gelen saldırıda 8 öğrenci yaralanmıştı. 8 öğrenci olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. 8 öğrenciden biri olan ve durumu ağır 10 yaşındaki Eslem Sare Bulut tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetmişti. Eslem Sare Bulut'un cenazesi, yakınları tarafından İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındıktan sonra gece saatlerinde Bartın'a getirildi.

Bartın Devlet Hastanesi Morgundan alınan Eslem Sare Bulut'un cenazesi İrmit Merkez Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Kumluca beldesine bağlı Konuklu köyü Güvendik Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine Milli Eğitim Bakan Yardımcısı, Feyzullah ve Şeyma Bulut'un çiftinin ilk çocukları olduğu, babasının İstanbul Büyükşehir Belediyesinde işçi olarak çalıştığı öğrenildi.

#BARTIN
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Eslem Bartın’ın Kumluca Beldesinde toprağa verildi
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